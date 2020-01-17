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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые встал на коньки: «Тяжело, но я упорный, научусь»

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые встал на коньки. Дебют состоялся на льду «Уфа-Арены». Своими впечатлениями с жителями республики руководитель республики поделился на странице в Facebook.

«Обещания надо выполнять. Год назад я нашим парням из команды «Салават Юлаев» пообещал начать играть в хоккей, если они выйдут в финал конференции. Они слово тогда сдержали. Ну и вот, сегодня первый раз в жизни надел коньки, доспехи хоккеиста и вышел на лёд. Тяжело, но я упорный, научусь», — написал Радий Хабиров.

Теги: спорт
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