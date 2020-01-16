В Башкирии в новогодние каникулы продажа алкоголя снизилась на 27%

Фото: Олег Яровиков















Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Республиканский закон, который ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники, помог достичь серьезных результатов, особенно в борьбе с контрафактным алкоголем. Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня подводя итоги акции «Стоп суррогат», который проводили активисты «Народного контроля» партии «Единая Россия» поблагодарил их за активную работу по борьбе с суррогатом.

Всего за время новогодних каникул народные контролеры провели более 400 рейдов, всего было зафиксировано 1086 обращений от неравнодушных граждан, которые сообщали на горячую линию о местах продажи незаконного алкоголя, так называемых «фанфуриков», самогона и разливной водки.

Координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Госсобрания Гульнур Кульсарина рассказала, что 16 сообщений граждан былы подтверждены. 8 гражданам уже выплачено вознаграждение по 2 тысячи рублей, еще 8 получать их в ближайшее время.

«Было много зафиксировано и анонимных звонков. Некоторые торговцы нелегальной водкой, узнав об акции попрятали алкоголь. Во время проверок в основном попадались одни и те же точки. Активисты «Молодой гвардии» обнаружили остановочный павильон на улице Революционной в Уфе, где незаконно без лицензий продавали алкоголь, поддельные сигареты и снюс. Там было изъято 1241 единица алкогольной продукции», — отметила Гульнур Кульсарина.

«Вместе нам удалось достичь серьезных результатов. Если посмотреть на цифры, то в 2019 году от отравления алкоголем в республике погибло на 70 процентов меньше людей, чем годом ранее. Это десятки спасенных жизней. Для меня это очень важный показатель. Уверен, у нас есть потенциал дальнейшего снижения смертности, – подчеркнул Радий Хабиров. – Ограничение продажи, которое поддержало Госсобрание республики, не носят характер тотальной борьбы с алкоголем. Главная задача – уничтожить суррогат как класс. Параллельно мы создаем условия для того, чтобы алкоголь в обществе вытеснялся спортом и активным образом жизни».

«Ни один наш соратник не должен оставаться с этой проблемой один на один. Если в ваш адрес поступают угрозы, «Единая Россия» как партия власти может использовать весь спектр возможностей в рамках своих полномочий. При необходимости я лично готов рассматривать ситуацию до ее окончательного решения», – сказал глава республики.

По словам представителя Госкомторговли в новогодние праздники в Башкортостане на 27% сократилась продажа алкоголя. А объем конфискованного суррогата в прошлом году в разы превысил показатели предыдущих лет. За 2019 год в республике ликвидировали восемь подпольных цехов, изъяли более 70 тысяч литров спиртосодержащей продукции.По словам руководителя региона, важно не снижать темпы работы. Это будет способствовать тому, что заниматься незаконным бизнесом станет просто невыгодно. Радий Хабиров предложил присвоить активистам проекта, участвующим в рейдах, статус дружинников, чтобы они получили дополнительную правовую защиту.