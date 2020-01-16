Фото: Минздрав России Россия до 2022 года полностью перейдет на электронные медицинские карты Фото: Минздрав России

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

К 2022 году каждый россиянин будет иметь электронную медицинскую карту. Об этом на ассамблее «Здоровая Москва» заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Вероника Скворцова. По слова руководителя ведомства, через два года в нашем государстве завершится оформление единого цифрового контура, что включает в себя электронные карты, дистанционное «общение» с ней [то есть заполнение], внедрение микрочипов и других гаджетов.

«Отставание от других стран в развитии и цифровизации здравоохранения есть, но мы движемся быстро, — отметила Вероника Скворцова. — Также с 2020 года будет внедряться интеллектуальная помощь решения врачей».

Последнее означает то, что интеллектуальный разум будет изучать анализы, симптомы и другие показатели будет помогать медикам в постановке диагнозов.

Помимо этого и.о. главы Минздрава РФ поделилась с аудиторией ассамблеи о фармацевтической промышленности страны, отмечая, что 80% на рынке — это отечественные препараты.