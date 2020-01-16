Что жителям Башкирии нужно знать о крещенских купаниях 2020 года

Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов









Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

19 января христиане отмечают Крещение Господне — один из главных православных праздников, который ассоциируется у большинства граждан с купаниями в прорубях – купелях. В 2020 году в Башкортостане к проведению крещенских купаний подготовлено 78 мест. О том, как будет организовано безопасное «зимнее купание», каких правил придерживаться, есть ли ограничения по здоровью, на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ» 16 января сообщили заместитель начальника МЧС России по РБ Эдуард Идрисов и главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах МЧС РБ Вильдар Шарипов. Настоятель Сергиевского собора Уфы протоиерей Евгений Шерышев рассказал о последовательности проведения праздника и о духовной составляющей традиции окунания в прорубь.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

19 января Русская православная церковь празднует Крещение Господне. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается обряд Великого освящения воды. Совершается так называемый крестный ход на Иордан для освящения природных водоемов. Если вода замерзла, на льду заранее вырубают прорубь – иордань.

18 января в 17.00 часов во всех приходах Русской православной церкви пройдут вечерние богослужения.

С 18 на 19 января, с 23.30 часов начнется ночная служба. Затем совершится Великое освящение воды в храмах.

19 января в 10.30 часов от Сергиевского собора Уфы (в разных приходах время может отличаться – прим. автора) планируется Крестный ход к реке Белой. В районе бассейна «Юность» состоится освящение воды.

«В этом году владыкой Никоном принято решение, что 18 января в 23.30 в тех водоемах, где планируется купание, священник совершит Великое освящение воды, чтобы те люди, кто планирует ночью принять купание, могли это сделать после молитвы, которую совершит священнослужитель. Это касается городских водоемов», — сказал Евгений Шерышев.

СВЯТАЯ ВОДА

Вода, которая освящается в храмах, раздается людям в течение нескольких дней.

Идя за святой водой, нужно взять чистую посуду, чтобы она не была использована в каких-то других целях.

Та бутыль, в которую набирается святая вода, должна использоваться только для святой воды.

Не обязательно набирать святую воду в пятилитровые баллоны, в большие емкости, запасаясь на год. Когда она заканчивается, ее в том же сосуде можно разбавить обычной водой – при этом святая вода не теряет своей благодатной силы.

«Это многие люди заметили на своем примере. В течение нескольких лет святая вода может стоять и не портиться», — отметил протоиерей.

МИФЫ И ТРАДИЦИИ

В народе бытует мнение, что если окунуться в прорубь с освященной водой, то смоешь все грехи – и начнешь жить с «чистого листа». Немало разговоров и о целебных свойствах воды: что набрать ее можно из-под крана – и она также будет святой. Кто-то говорит о том, что нельзя купаться и принимать душ с 18 на 19 января. Евгений Шерышев прокомментировал, где мифы, а где традиции.

«Самое главное, это участие в богослужении, а также исповедь, причастие. Что такое Крещение? Празднуется событие, когда сам Христос принял крещение в реке Иордан. В этот день, кто крещеный, либо кто только готовится к этому событию, вспоминает то таинство, которое сам принял, те обеты, которые давал во время крещения, — сказал священнослужитель. — Что касается святой воды, то вкушая ее, умываясь ею, погружаясь в нее, мы освящаемся. Человек, когда соприкасается с чем-то святым, становится лучше и чище. Это все мы не видим, человек сам только может почувствовать, насколько лучше он становится. Но мы не переводим это в догму».

Что касается воды из-под крана, протоиерей пояснил, что освящается всякое водное естество. Человек, прочитав молитву, может набрать ее дома, она также будет иметь благодатные свойства.

«Священник, когда совершает Великое освящение воды, это видимый участник, а невидимый – сам Господь, — добавил он. — Существует традиция, что в праздничный день не стоит убираться дома, мыться. Окунаться, обливаться водой – это да, можно. Это из разряда народного фольклора, но это присутствует, это есть».

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ — ЭТО ТРЕНД ИЛИ ТАИНСТВО?

Соцсети, жизнь напоказ порой диктуют свои правила поведения. «Не запостил, значит, не было», — так сейчас говорят в обществе. В прошлом году соцсети были переполнены фотографиями и видео того, как люди окунаются в купелях. Как подобный «тренд» соотносится с основами православной традиции, ответил Евгений Шерышев.

«Какие-то свои достижения верующий человек старается не афишировать. Традиция выкладывания своих фото, позирования не совсем правильная. Это личная, достаточно интимная часть духовной жизни. Обычно даже священники не говорят, купались они или нет. Мне кажется, верующие люди тоже должны к этому достаточно скромно относиться, не хвалясь этим», — пояснил он.

ТЕПЛАЯ ЗИМА НЕ ПОМЕШАЕТ

В этом году лед на водоемах образовался, но он не имеет необходимой плотности и прочности, отметили в региональном МЧС и подчеркнули, что все заявленные купели будут работать, так как их организуют по всем правилам безопасности.

«В 78 местах будет обеспечена безопасность. При необходимости лед будет намораживаться, а места подхода к проруби — укрепляться с помощью настила», — сказал Эдуард Идрисов.

Между тем, лед толщиной в 7 см может выдержать одного человека. Для 4-5 человек толщина льда должна быть не меньше 25 см.

КОМУ ОКУНАТЬСЯ МОЖНО – КОМУ НЕЛЬЗЯ?

Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям.

Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.

Эдуард Идрисов подчеркнул, что нормативных ограничений ни по возрасту, ни по состоянию здоровья нет.

«Каждый человек сам себя оценивает, свои силы, а также силы и состояние здоровья своих детей. Есть определенные правила безопасности, но взрослые, если нарушают их, подвергают риску не только себя, но и своих детей», — сказал он.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ СОТРУДНИКИ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ?

С 18 января до утра 20 января (пока будут «работать» купели — прим. автора) силы и средства МЧС Башкирии — более тысячи человек личного состава и до 300 единиц автомобильной и другой техники — будут находиться в режиме «Повышенная готовность».

«Спасатели будут дежурить круглосуточно, — сказал Вильдар Шарипов. — Кроме того, в местах купаний будет организовано дежурство сотрудников скорой помощи, полиции и представителей муниципалитета. Здесь же установят обогреваемые палатки, где люди смогут переодеться, немного обсохнуть и согреться».

СТАТИСТИКА

Согласно данным статистики МЧС РБ, за пять лет в Башкортостане не было ни одного происшествия с летальным исходом во время крещенских купаний. Были лишь случаи, когда нетрезвым людям после окунания становилось плохо.

В прошлом году по республике было выявлено три несанкционированных места купания. В этом году нелегальные купели будут блокироваться.

В 2019 году в крещенских купаниях приняли участие почти 50 тысяч человек. В этом году ожидается увеличение количества желающих окунуться в купелях.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

До самой проруби необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника.

Заходить в воду нужно разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, размяться.

Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. Для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира.

Не следует употреблять алкоголь — замерзание после выхода будет намного сильнее. Велик риск разрыва кровеносных сосудов.

Не нужно сидеть в проруби до мурашек. Озноб – признак замерзания, значит уже пора выходить из воды. В среднем, достаточно находиться в воде десять секунд – как раз, можно трижды окунуться, как положено по традиции. Не рекомендуется погружаться в прорубь более чем на две минуты.

После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье — самое лучшее, это чай.

При купании в проруби запрещается: оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки и выезжать на лед на автотранспорте.

Рекомендуется приходить на окунание вместе с родственниками или друзьями. В случае необходимости, близкие люди могут поддержать и помочь.

И еще:

— Запрещается купание в купели до освещения ее священнослужителем.

— Не рекомендуется купание без представителей служб спасения и медработников.

— Нельзя нырять в воду непосредственно со льда.

— Запрещается загрязнять, засорять купель, оставлять на льду стекло и другой мусор.

— Запрещается подъезжать к купели на машине.

— Нельзя приводить с собой собак и других животных.

ГДЕ МОЖНО ОКУНУТЬСЯ В УФЕ?

В Уфе в 2020 году организуют семь мест для купаний:

на озере Кустарево в Демском районе Уфы;

на реке Уфа в деревне Князево в Калининском районе Уфы;

на реке Белая вблизи бассейна «Юность» в Кировском районе Уфы;

на реке Белая в микрорайоне Нижегородка в Ленинском районе Уфы;

на реке Уфа в микрорайоне Сипайлово на пляже «Берег Солнца» в Октябрьском районе Уфы;

на реке Белая вблизи СОК «Биатлон» в Орджоникидзевском районе Уфы;

на озере «Солдатское» в парке имени Ивана Якутова в Советском районе Уфы.

Ожидается, что самыми востребованными местами для купаний станут озеро «Солдатское», река Белая около бассейна «Юность» и река Уфа в Сипайлово.

С полным перечнем мест крещенских купаний Башкортостане в 2020 году можно ознакомиться на сайте МЧС по РБ.