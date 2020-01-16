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Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства Фото: kremlin.ru

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания, говорится в нем.

Сегодня же, 16 января, Государственная дума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение председателем правительства Михаила Мишустина, главы Федеральной налоговой службы. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

Согласно действующему законодательству, теперь Мишустин обязан не позднее чем в недельный срок представить президенту предложения по структуре правительства и кандидатурам на пост вице-премьеров и федеральных министров. Сам кандидат уже заверил, что новый состав кабинета будет представлен в ближайшие дни, а более подробно план правительства он намерен представить в апреле, сообщает ТАСС.

Теги: Владимир Путин, Михаил Мишустин
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