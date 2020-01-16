Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43 ↑

EUR 68.37 ↑

16 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В СССР первый памятник Ленину установили в Уфе: Как это было

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе первыми в Советском Союзе установили памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Как и когда это было, рассказала газета «Советская Башкирия» в октябре 1960 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Мы все привыкли видеть в центре Уфы в уютном зеленом сквере на углу улиц Ленина и Сталина памятник. На постаменте, чуть подавшись вперед, сидит Ленин. А вокруг всегда играют дети», — пишет газета 19 октября 1960 года, знакомя читателей с новыми сведениями о появлении этого монумента. О них стало известно из письма уфимца Ф. В. Твердюкова, который лично участвовал в возведении памятника Ленину в Уфе. Твердюков передал в уфимский Дом-музей В. И. Ленина альбом с подробным описанием этого события, снимками, которые показывают закладку, постройку и открытие памятника в сквере имени Ленина.

«Я, старейший депутат Уфимского городского Совета, бывший управляющий дорожно-мостовым строительным трестом, принимавший участие в постройке памятника В. И. Ленину в г. Уфе, передаю в Дом-музей В. И. Ленина сохранившийся у меня альбом с подробным описанием и снимками закладки, постройки и открытия монумента, — писал в письме Твердюков. — Памятник был заложен через три месяца после смерти великого вождя по решению горсовета... Открыт 7 ноября 1924 года и по времени сооружения является первым монументом В. И. Ленину в СССР».

Памятник построили по проекту городского архитектора Дмитрия Ларионова, получившего первую премию на конкурсе. Отмечается, что его проект был одобрен вдовой вождя Надеждой Крупской.

В 1939 году памятник Ленину в Уфе, построенный по проекту Ларионова, был реконструирован, говорится в газете.

Добавим, в 1980-е годы этот памятник решили заменить и заказали его у ленинградских скульпторов. Однако из-за финансовых сложностей скульптура не была выкуплена. Более двух десятилетий в сквере на стеле красовался один лишь глобус. В ноябре 2011-го обновлённый памятник Ленину вернули на историческое место.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, памятники, Ленин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сегодня ночью тело погибшего в Хабаровском крае контрактника из Башкирии доставят в Уфу
В ночь с 15 на 16 января тело погибшего в Хабаровском крае контрактника из села Раевский Альшеевского района Башкирии прибудет в Уфу. Об этом сообщает з
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 250 тысяч рублей взамен земельных участков
На единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать некоторые категории граждан, проживающих в Башкирии. Это семьи с тремя и
С 1 января 2020 года материнский капитал начнут выплачивать уже при рождении первенца
С 1 января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца, а при рождении второго ребенка его сумма увеличится еще на 150 тысяч р
В Башкирии полицейские предотвратили пожар в магазине игрушек
В Башкирии полицейские предотвратили пожар. Возгорание произошло в магазине игрушек, расположенном на первом этаже жилого дома в городе Нефтекамске.
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть