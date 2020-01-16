В СССР первый памятник Ленину установили в Уфе: Как это было

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе первыми в Советском Союзе установили памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Как и когда это было, рассказала газета «Советская Башкирия» в октябре 1960 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Мы все привыкли видеть в центре Уфы в уютном зеленом сквере на углу улиц Ленина и Сталина памятник. На постаменте, чуть подавшись вперед, сидит Ленин. А вокруг всегда играют дети», — пишет газета 19 октября 1960 года, знакомя читателей с новыми сведениями о появлении этого монумента. О них стало известно из письма уфимца Ф. В. Твердюкова, который лично участвовал в возведении памятника Ленину в Уфе. Твердюков передал в уфимский Дом-музей В. И. Ленина альбом с подробным описанием этого события, снимками, которые показывают закладку, постройку и открытие памятника в сквере имени Ленина.

«Я, старейший депутат Уфимского городского Совета, бывший управляющий дорожно-мостовым строительным трестом, принимавший участие в постройке памятника В. И. Ленину в г. Уфе, передаю в Дом-музей В. И. Ленина сохранившийся у меня альбом с подробным описанием и снимками закладки, постройки и открытия монумента, — писал в письме Твердюков. — Памятник был заложен через три месяца после смерти великого вождя по решению горсовета... Открыт 7 ноября 1924 года и по времени сооружения является первым монументом В. И. Ленину в СССР».

Памятник построили по проекту городского архитектора Дмитрия Ларионова, получившего первую премию на конкурсе. Отмечается, что его проект был одобрен вдовой вождя Надеждой Крупской.

В 1939 году памятник Ленину в Уфе, построенный по проекту Ларионова, был реконструирован, говорится в газете.

Добавим, в 1980-е годы этот памятник решили заменить и заказали его у ленинградских скульпторов. Однако из-за финансовых сложностей скульптура не была выкуплена. Более двух десятилетий в сквере на стеле красовался один лишь глобус. В ноябре 2011-го обновлённый памятник Ленину вернули на историческое место.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.