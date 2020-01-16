Фото: «Татар-информ» Уроженка Уфы Зиля Валеева возглавила Общественную палату Татарстана Фото: «Татар-информ»

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Новый состав Общественной палаты Татарстана возглавила Зиля Валеева, работавшая до этого директором музея-заповедника «Казанский Кремль». Избрание руководителя этой организации состоялось сегодня на первом заседании Общественной палаты республики шестого созыва в Госсовете РТ, сообщает «Татар-информ».

Зиля Рахимьяновна Валеева – уроженка Уфы. Начинала свою трудовую деятельность как корреспондент молодежной газеты Башкирии «Ленинец» после окончания факультета журналистики Московского государственного университета в 1978 году. В разные годы работала корреспондентом газет «Вечерняя Казань», «Советская Татария», редактором отдела политики газеты «Известия Татарстана». Занимала должности первого заместителя председателя Верховного Совета РТ, заместителя Председателя Госсовета РТ, министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ.

В 2001 – 2005 годы была заместителем Премьер-министра РТ, в 2005 – 2011 годы – министром культуры Татарстана. В мае 2012 года избрана директором музея-заповедника «Казанский Кремль».