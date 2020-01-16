Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43 ↑

EUR 68.37 ↑

16 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уроженка Уфы Зиля Валеева возглавила Общественную палату Татарстана

ОБЩЕСТВО
Фото: «Татар-информ»

Уроженка Уфы Зиля Валеева возглавила Общественную палату Татарстана Фото: «Татар-информ»

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Новый состав Общественной палаты Татарстана возглавила Зиля Валеева, работавшая до этого директором музея-заповедника «Казанский Кремль». Избрание руководителя этой организации состоялось сегодня на первом заседании Общественной палаты республики шестого созыва в Госсовете РТ, сообщает «Татар-информ».

Зиля Рахимьяновна Валеева – уроженка Уфы. Начинала свою трудовую деятельность как корреспондент молодежной газеты Башкирии «Ленинец» после окончания факультета журналистики Московского государственного университета в 1978 году. В разные годы работала корреспондентом газет «Вечерняя Казань», «Советская Татария», редактором отдела политики газеты «Известия Татарстана». Занимала должности первого заместителя председателя Верховного Совета РТ, заместителя Председателя Госсовета РТ, министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ.

В 2001 – 2005 годы была заместителем Премьер-министра РТ, в 2005 – 2011 годы – министром культуры Татарстана. В мае 2012 года избрана директором музея-заповедника «Казанский Кремль».

Теги: Общественная палата
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сегодня ночью тело погибшего в Хабаровском крае контрактника из Башкирии доставят в Уфу
В ночь с 15 на 16 января тело погибшего в Хабаровском крае контрактника из села Раевский Альшеевского района Башкирии прибудет в Уфу. Об этом сообщает з
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 250 тысяч рублей взамен земельных участков
На единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать некоторые категории граждан, проживающих в Башкирии. Это семьи с тремя и
С 1 января 2020 года материнский капитал начнут выплачивать уже при рождении первенца
С 1 января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца, а при рождении второго ребенка его сумма увеличится еще на 150 тысяч р
В Башкирии полицейские предотвратили пожар в магазине игрушек
В Башкирии полицейские предотвратили пожар. Возгорание произошло в магазине игрушек, расположенном на первом этаже жилого дома в городе Нефтекамске.
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть