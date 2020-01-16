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В Уфе расселят памятник истории и культуры Дом Демидовых

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе расселят памятник истории и культуры Дом Демидовых Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе готовят к расселению жильцов дома № 57/1 по улице Октябрьской Революции, известного как особняк Демидовых.

Дом принадлежал роду знаменитых горнозаводчиков Демидовых. Построил его примерно в 1770 году Евдоким Демидов из поколения заводчиков. Улица раньше называлась Большая Казанская. Особняк был каменный, украшенный лепниной. Позади дома располагалась огромная усадьба со складами, амбарами, уютный внутренний дворик. После смерти Евдокима Демидова, владельцем особняка стал его сын Иван Демидов, хозяин Кагинского и Узянского заводов. После его ухода особняк перешел во владение купца Сафронова. С приходом Советской власти дом был конфискован и приспособлен под коммунальные квартиры. Здание несколько раз перестраивалось, в том числе после пожара.

Особняк Демидовых считается самой древней постройкой на территории Уфы. По некоторым данным, в 1774(75) годах в нем останавливался великий русский полководец Александр Суворов.

В 2014 году здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции. С 2015 года особняк внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Как следует из документов на сайте мэрии, в установленном законом порядке помещение и земельный участок, на котором стоит дом, подлежат изъятию для муниципальных нужд. Собственникам предоставят другие благоустроенные жилые помещения.

Теги: памятники истории, объекты культурного наследия
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