ГК «Первый Трест» берет на себя хлопоты по продаже ваших квартир

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ».

ГК «Первый Трест» предлагает услугу «Trade-in» для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия и избежать суеты при продаже старой квартиры.

Многие уфимцы хотят поменять свою старую квартиру на новую. И это не удивительно, ведь строящиеся жилые комплексы имеют интересную концепцию благоустройства и инфраструктуры, качество строительства новостроек выше, а планировки удобнее. Однако отпугивают сложности, связанные с одновременным поиском покупателей на старую квартиру и выбором нового жилья. Есть опасения, что пока проводится сделка по продаже, стоимость понравившейся квартиры может вырасти или её продадут кому-то другому.

Идеальным решением становится «Trade-in» от ГК «Первый Трест».

«Услуга «Trade-in» от ГК «Первый Трест» осуществляется по улучшенной схеме. Мы параллельно совершаем две сделки, продаем ваше жилье, а взамен предлагаем вам новый вариант квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест». Вам на выбор предоставляются квартиры в КИК «На Успенской», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота» и клубном доме «Соты». Воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно!* А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2 % на новую квартиру от ГК «Первый Трест», — рассказала Адель Сайфуллина, руководитель направлений по работе с агентской сетью и Trade-in .

Преимущества услуги «Trade-in» от ГК «Первый Трест»:

— Услуга по реализации жилья предоставляется БЕСПЛАТНО**.

— Дополнительная скидка 2 % на новую квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».

— Продажа квартиры в максимально короткий срок. 80 % квартир продаются в течение 1 месяца***.

— Продажа квартиры осуществляется по рыночной стоимости.

— Отдел продаж ГК «Первый Трест» оказывает полное юридическое сопровождение сделок.

— Все расходы на рекламу объекта ГК «Первый Трест» берет на себя.

— Экономия времени, продажа вторичной недвижимости и покупка квартиры в ГК «Первый Трест» совершаются в один день.

— Регистрация сделок по покупке – продаже квартиры через МФЦ в офисах продаж ГК «Первый Трест», в том числе с помощью ЭЦП, совершенно бесплатно ****.

— Возможность забронировать понравившуюся квартиру на 28 дней.

— Помощь ипотечного брокера ГК «Первый Трест» по подбору оптимальных условий ипотечной программы.

Более подробную информацию вы можете получить в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68, а также по телефону: 8 (347) 222-0-111.

_______________﻿

* Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».

** Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».

*** По аналитике ГК «Первый Трест».

**** Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».