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16 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Опора на интересы большинства россиян — политический выбор Президента страны - эксперт

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Опора на интересы большинства россиян — политический выбор Президента страны - эксперт Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Инициативам в социальной сфере было посвящено более половины всего Послания президента России Федеральному собранию, отметил кандидат политических наук Владимир Савичев.

«Было важно расставить акценты на том, что национальные интересы страны исходят из задач повышения благосостояния граждан России. Президент страны показал, что его политический выбор — это опора на интересы большинства россиян. Государство не только не отказывается от своих социальных обязательств, но и расширяет спектр социальной поддержки, прежде всего молодых семей, детей, работников бюджетной сферы. И развитие экономики на современном этапе невозможно без расширения внутреннего спроса. Дополнительные социальные выплаты, помимо стимулирования рождаемости, сохранения традиций семейных отношений, повышения заработных плат в бюджетной сфере, нацелены и на усиление факторов экономического роста. Но все эти социальные гарантии возможно реализовать только при сохранении курса на суверенное, независимое развитие Российской Федерации, при повышении эффективности государственного управления. И вот реализация этих мер на практике и подтвердила нацеленность Президента страны на практическую реализацию заявленных социальных реформ».

Теги: Послание президента РФ
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