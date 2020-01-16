Фото: Олег Яровиков Участниками первого этапа республиканского конкурса «Трезвое село-2019» стали 464 села Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Участниками первого этапа республиканского конкурса «Трезвое село-2019» стали 464 села. На муниципальном этапе приняли участие сельские поселения 52 районов из 54 — не участвовали только Мечетлинский и Салаватский районы. Из них 47 прошли на региональный этап. Подробнее об этом сегодня на пресс-конференции рассказал профессор БГМУ, председатель комиссии по вопросам демографии, здравоохранения и семьи ВКБ Марсель Туйгунов.

Согласно графику проекта, публичная защита презентаций в различных населенных пунктах состоится с 25 по 28 февраля. Интернет-голосование для определения победителей конкурса будет организовано с 1 по 10 марта. Окончательные итоги конкурса подведут до 20 марта 2020 года.

Конкурсная комиссия будет оценивать участников не только по организации и проведению мероприятий, но и по публичной активности, распространению информации в СМИ и соцсетях. При публикации материалов, направленных на пропаганду грозного образа жизни в социальных ceтяx, необходимо использовать хэштеги #Трезвоесело2019, либо #Айыҡауыл2019 с обязательным указанием наименования сельского поселения и муниципального района Республики Башкортостан.

Победители конкурса получат дипломы Правительства РБ и целевое денежное вознаграждение: 1 место 500 тысяч рублей; 2 место — 250 тысяч рублей; 3 место 150 тысяч рублей. Денежное вознаграждение по решению оргкомитета используется для развития сельского поселения.

12 населенных пунктов — финалистов конкурса награждаются дипломами Правительства Республики Башкортостан и денежным сертификатом в размере 25 тысяч рублей каждому. По итогам анализа активности интернет-пользователей в социальных сетях оргкомитет определит 20 активистов конкурса: учителя, журналисты, пенсионеры, работники культуры и спорта, которым присуждаются дипломы Правительства Республики Башкортостан и ценные подарки номиналом 10 тысяч рублей каждому.

«В рамках конкурса «Трезвое село» в Башкортостане организуют горячую линию по вопросам алкоголизма, — рассказал Марсель Туйгунов. — Бесплатную анонимную консультацию для жителей республики 22-23 января дадут наркологи, психологи, психотерапевты. В эти дни с 11.00 до 20.00 часов все желающие могут позвонить по бесплатному номеру 8-800-7000-183 и получить ответы на вопросы, связанные с алкоголизмом, наркоманией, реабилитацией, социализацией и созависимостью. Специалисты «горячей линии» дадут рекомендации: что делать, куда направить, где лечить и как помочь».