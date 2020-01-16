Фото: Валерий Шахов В Башкирии вновь ожидается ледяной дождь, метели и сильный ветер Фото: Валерий Шахов

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Спасатели вновь предупреждают о предстоящих в Башкирии метелях, ледяном дожде, гололеде, снежных заносах и сильном ветре.

«С 20 часов 16 января до 20 часов 17 января в республике прогнозируется облачная погода, мокрый снег, снег с дождем, ледяной дождь. В отдельных районах метель, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по РБ. — Ветер западный, юго-западный 8-13 метров в секунду, ночью местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от 0 до 5 градусов мороза, днем — от плюс 2 до минус 3 градусов. На дорогах ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее».

В Уфе в эти же часы ожидается облачная погода, мокрый снег, снег с дождем. Ночью местами метель. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат.

Ветер западный, юго-западный 8-13 метров в секунду, ночью местами возможны порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от 0 до 2 мороза, днем немного теплее — от 0 до плюс 2.