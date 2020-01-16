Владимир Путин учел в послании ожидания народа России - политолог

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин учел в послании к Федеральному собранию ожидания и надежды российского народа. Такое мнение высказал политолог Сергей Лаврентьев.

«Послание уникальное. Чтение предполагало, что будет смена правительства. Путин поставил жесткие, смелые задачи, и их реализация коснется большого количества населения населения. Основной упор был сделан на вопросы демографии, на молодежь, которая готова создавать семьи и заводить детей. Для этого нужна поддержка, материальные возможности, финансы, жилье, качественное медобслуживание. Значительную поддержку окажет и маткапитал на первого ребенка, и его увеличенный объем на второго, пособия для детей до 7 лет. Все эти нововведения заинтересуют, без сомнения, людей от 18 до 50 лет», — сказал Сергей Лаврентьев.

По словам политолога, положительные изменения обязательно последуют.

«Люди не смогут не среагировать. Ведь то же бесплатное горячее питание в школах — это все забота о населении страны. То, что сейчас Россия находится в демографической яме все это сказывается на авторитете, благосостоянии, экономическом росте страны. И это — задачи для нового правительства», — говорит политолог.

Сергей Лаврентьев подчеркнул, что Путин понимает, что люди давно ждут перемен, необходимо эффективное управление, которое не обеспечивала старая команда.

«Нужны новые лица, новые люди. Население ждет обновления власти. Людей напрягает ухудшение материального положения, настроение снизилось у людей. Он объявил борьбу с бедностью. И здесь надо отдать должное — он среагировал на общественное мнение: люди хотят обновления», — сказал он.

Особое значение политолог придает тому, что Путин в послании отметил поддержку инвесторов.

«Предприниматель, который вкладывает деньги в развитие — получит налоговые льготы, это, без сомнения, привлечет инвесторов, страна идет на это для того, чтобы привлечь средства для своего развития. Ставка перед новым правительством — развитие технологий, цифровой экономики, словом, все то, что будет двигать страну в 21 веке, и мы должны соответствовать этому направлению. Тренд на обновление есть, теперь нужны не слова, а дела», — сказал Сергей Лаврентьев.