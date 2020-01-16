Фото: Олег Яровиков 90 тысяч детей Башкирии смогут претендовать на новый вид пособия - Ленара Иванова Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Послание президента России Владимира Путина невероятно меня вдохновило, поскольку тема демографии в России сегодня — вопрос № 1, заявила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.

«Предложенные президентом страны новые меры поддержки семей с детьми — новый вид пособия для детей от трех до семи лет, материнский капитал на первого ребенка — просто фантастические! О таких мерах, как отметил глава Башкортостана Радий Хабиров, мы и мечтать не могли», — написала она на своей странице в Фейсбуке.

Как подчеркнула вице-премьер, тысячи комментариев в социальных сетях свидетельствуют о том, что эти меры придутся как нельзя кстати.

На новый вид пособия — на детей от трех до семи лет для тех семей, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, уже сейчас смогут претендовать почти 90 тысяч жителей Башкирии.

«Сразу предупрежу, наберитесь терпения. Мы ждем принятия федерального закона, затем постановления правительства, потом примем свое постановление. Только с этого момента сможем оформить и назначать эти пособия. Максимально ускоримся, обещаю. Сделаем все, чтобы те, кто есть в нашей базе, могли не беспокоиться, — пообещала Ленара Иванова. — Уверена, что все эти новые федеральные меры гармонично лягут на тот комплекс мер, который совсем недавно разработали и мы».

Речь, в частности, идет о принятии в ближайшее время документа, в котором «заложены такие меры как доступность репродуктивных технологий, создание инфраструктуры, дружественной семье, выдача в роддомах республики свидетельства о рождении ребенка и его первых документов при выписке, сокращение времени прохождения медосмотра перед поступлением в детсад и школу с двух недель до одного дня».

Кроме того, предусмотрена реализация концепции «Открытый роддом», которая направлена на формирование «семейно-ориентированного отношения к беременным и роженицам». Разработанный в республике комплекс мер включает в себя также развитие услуг по присмотру и уходу за детьми, появление тарифа «Семейный» при организации пассажирских перевозок, реализацию проекта «Всей семьей» при посещении концертов, спектаклей, музеев и киносеансов и другие меры, которые реализуются в рамках национального проекта «Демография».

«Я уверена, что эти новые региональные меры, вместе с предложенными накануне Владимиром Путиным грандиозными новыми федеральными мерами, будут работать на повышение рождаемости. Ведь нашей республике очень нужны счастливые и желательно многодетные семьи», — резюмировала вице-премьер правительства Башкирии.