Фото: Олег Яровиков Рособрнадзор назвал типичные ошибки на ЕГЭ по иностранному языку Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Рособрнадзор назвал типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по иностранному языку.

«Участники ЕГЭ по иностранным языкам, в первую очередь по английскому языку (их абсолютное большинство), показали хорошие результаты в 2019 году. Содержательный анализ результатов ЕГЭ по английскому языку показывает, что все разделы экзаменационной работы были выполнены несколько лучше, чем годом ранее. Сложности участники экзамена испытывают с выполнением заданий разделов «Письмо» и «Говорение», а также допускают грамматические ошибки», передает ведомство сообщение специалистов Федерального института педагогических измерений.

В 2019 году вырос средний балл участников ЕГЭ по английскому языку, увеличилось число выпускников, получивших от 80 до 100 баллов, уменьшилось число тех, кто не набрал минимальный балл.

Увеличение доли высокобалльников специалисты объясняют изменением в разделе «Письмо»: в 2019 году в задании 40 (развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение») предлагалось две темы на выбор. Однако, как и в предыдущие годы, задания с развернутыми ответами (разделы «Письмо» и «Говорение») были выполнены хуже, чем задания на аудирование, чтение и лексико-грамматические.

«Наиболее высокие результаты выпускники показали при выполнении заданий по аудированию. Ранее этот этап ЕГЭ вызывал наибольшие трудности, сейчас же он выполняется лучше всех других разделов», — отмечают специалисты ФИПИ.

Для части выпускников остается сложным выполнение заданий раздела «Письмо»: здесь результаты заметно ниже результатов выполнения заданий других разделов, что свидетельствует о недостаточно развитых навыках письменной речи.

С этим заданием выпускники со средним и низким уровнем знания языка не справляются или получают низкие баллы. Они не понимают и не могут показать проблемный характер предложенных тем, многие не до конца понимают смысл задания в силу недостаточности своего лексического запаса.

Заметно стремление выхватить из формулировки темы какое-то знакомое слово либо произвольно и неверно интерпретировать значение незнакомого слова и написать на этой основе некий текст, имеющий мало общего с предложенной темой и поставленной коммуникативной задачей. Чтобы успешно выполнить это задание, важно правильно понять его смысл, спланировать свое письменное высказывание и построить его без нарушений логики.

Более низкие результаты выполнения письменных заданий свидетельствуют и о недостаточном уровне развития языковых умений: владении лексикой, грамматикой, орфографией. Это подтверждает и анализ выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика».

В целом результаты выполнения заданий этого раздела вполне удовлетворительные, и они улучшаются из года в год. Вместе с тем, эксперты признают, что большинство ошибок в заданиях базового уровня на проверку грамматических навыков являются устойчивыми и ежегодно повторяются в работах участников.

В первую очередь к ним относятся ошибки на употребление местоимений, на использование степеней сравнения прилагательных, форм неправильных глаголов.

«Этот грамматический материал изучается в начальной школе. По-видимому, в основной и средней школе следует уделять больше внимания повторению и отработке базовой грамматики на основе более сложных текстов расширенной тематики. В ряде случаев участники экзамена делают ошибки, потому что не понимают грамматической структуры предложения и не понимают разницы между грамматикой и словообразованием», подчеркнули эксперты.