Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43 ↑

EUR 68.37 ↑

16 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Пенсионном фонде разъяснили, как рассчитывается пенсия по старости в 2020 году

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Пенсионном фонде разъяснили, как рассчитывается пенсия по старости в 2020 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Управлении Пенсионного фонда по Башкирии разъяснили, как рассчитывается пенсия по старости в 2020 году.

«В этом году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии по старости. Переход к новым параметрам происходит постепенно. Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный возраст вырос еще на год, а общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в прошлом году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам», пояснили в пресс-службе.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения.

За счет льготы они выходили на пенсию во второй половине 2019-го и продолжают выходить в первой половине 2020-го — в зависимости от того, на какое полугодие приходится их день рождения.

Теги: пенсии, Пенсионный фонд
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 250 тысяч рублей взамен земельных участков
На единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать некоторые категории граждан, проживающих в Башкирии. Это семьи с тремя и
С 1 января 2020 года материнский капитал начнут выплачивать уже при рождении первенца
С 1 января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца, а при рождении второго ребенка его сумма увеличится еще на 150 тысяч р
Сегодня ночью тело погибшего в Хабаровском крае контрактника из Башкирии доставят в Уфу
В ночь с 15 на 16 января тело погибшего в Хабаровском крае контрактника из села Раевский Альшеевского района Башкирии прибудет в Уфу. Об этом сообщает з
Путин предложил установить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года. Речь идет о семьях, чьи дох
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть