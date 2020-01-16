Фото: Олег Яровиков В Пенсионном фонде разъяснили, как рассчитывается пенсия по старости в 2020 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Управлении Пенсионного фонда по Башкирии разъяснили, как рассчитывается пенсия по старости в 2020 году.

«В этом году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии по старости. Переход к новым параметрам происходит постепенно. Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный возраст вырос еще на год, а общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в прошлом году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам», пояснили в пресс-службе.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения.

За счет льготы они выходили на пенсию во второй половине 2019-го и продолжают выходить в первой половине 2020-го — в зависимости от того, на какое полугодие приходится их день рождения.