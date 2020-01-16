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16 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Верховный суд Башкирии объявил конкурс для журналистов

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Верховный суд Башкирии объявил конкурс на лучшее освещение деятельности судов и органов судейского сообщества в СМИ.

Конкурсные работы принимаются до 31 января 2020 года по адресу: г. Уфа, ул. А. Матросова, д. 1, каб. 202.

В конкурсе могут принять участие журналисты районных (городских), республиканских и федеральных СМИ, а также коллективы (редакции) печатных СМИ, теле- и радиокомпаний, информационных агентств, а также государственные гражданские служащие судов Республики Башкортостан.

Для участия в конкурсе принимаются материалы на двух государственных языках Республики Башкортостан, опубликованные в СМИ с 1 января по 31 декабря 2019 года. Предусмотрены следующие номинации:

«Лучшая публикация»; «Лучший видеосюжет/радиоматериал»; «За активное и профессиональное освещение деятельности судебной системы Республики Башкортостан» (среди коллективов СМИ); «Лучший пресс-секретарь/Лучшая пресс-служба суда».

Победителям будут вручены дипломы и ценные подарки. Награждение победителей конкурса состоится в рамках совещания, посвященного подведению итогов деятельности судебной системы Республики Башкортостан.

Теги: конкурс журналистов, СМИ
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