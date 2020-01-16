Фото: Станислав Шахов В Башкирии в новогодние праздники на поезде «Легенда Урала» проехали 2,5 тысячи пассажиров Фото: Станислав Шахов

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в новогодние праздничные дни порядка 2,5 тысячи пассажиров воспользовались услугами пригородного поезда «Легенда Урала», сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Популярный туристический поезд «Легенда Урала» Башкортостанской пригородной пассажирской компании в зимнем сезоне курсирует по удлинённому маршруту — от станции Уфа до станции Новоабзаково, которая расположена ближе к отелям и гостиницам туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала». В эти праздники он курсировал ежедневно со 2 по 8 января включительно, отправляясь из Уфы в 07.06 и прибывая в конечный пункт — на станцию Новоабзаково, в 13.07.

Маршрут обслуживает рельсовый автобус, состоящий, как правило, из двух или трех вагонов. В пути следования предусмотрены промежуточные остановки на Правой Белой, Дёме, Уршаке, Ассах, Инзере, Айгире и Белорецке.

Всего за 2019 год услугами данного пригородного поезда воспользовались 8,4 тысячи человек.

﻿«Туристический поезд «Легенда Урала» был организован для любителей горнолыжного спорта в 2017 году, — отметил генеральный директор Башкортостанской ППК Игорь Поляев. — Прежде всего это наиболее безопасный вид транспорта для пассажиров, так как автотрасса пролегает через горные ландшафты. Вдобавок на поезде более комфортно и быстрее доехать до места, так как ходит он в режиме экспресса. «Легенда Урала» стала совместным транспортным проектом нашей компании, Куйбышевской железной дороги и правительства Республики Башкортостан. Проект высоко оценили и пассажиры, и туристический бизнес».

Поезд «Легенда Урала» вошел в Топ-10 значимых событий, которые произошли в республике в сфере туризма. Идею развития мультимодального формата перевозки, в свою очередь, поддержали туристические компании Башкирии и Челябинской области, которые начали организовывать свой трансфер пассажиров к моменту прибытия пригородного поезда. Сначала поезд курсировал до станции Белорецк, откуда туристы добирались на автобусе до популярных горнолыжных курортов Башкирии, затем маршрут поезда был продлен до станции Новоабзаково. Поезд «Легенда Урала» востребован пассажирами также в летнее время.