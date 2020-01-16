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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В школах Башкирии ученики начальных классов начнут бесплатно питаться с 1 сентября

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В школах Башкирии ученики начальных классов начнут бесплатно питаться с 1 сентября Фото: пресс - служба главы Башкортостана

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Бесплатное горячее питание для учеников начальных классов в школах Башкирии будет внедрено уже с 1 сентября 2020 года. Такое поручение министерству образования дал глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании, посвященном реализации положений послания президента России.

«Мы с вами не раз подходили к этому вопросу, обсуждали его с социальным блоком правительства, но пока не были готовы к нему. Но сейчас учитывая, то обстоятельство, что мы являемся лидерами в России по школьному питанию и создали хорошую базу, я предлагаю уже с 1 сентября 2020 года перейти на организацию бесплатного питания для учеников начальных классов», — сказал глава региона.
Радий Хабиров отметил, что главы муниципалитетов должны держать этот вопрос под своим контролем, обращать особое внимание на качество продуктов. По мнению главы республики, качественное школьное питание – это основа здоровья наших детей.

Министр образования Башкортостана Айбулат Хажин пояснил журналистам, что на сегодняшний день проблема организации горячего школьного питания имеется пока в некоторых малокомплектных школах, где обучаются по 20 – 30 учеников и где питание подвозное.

«Наша задача сейчас до 1 сентября организовать в этих школах либо подвоз этого горячего питания. Либо если есть условия то готовить еду для школьников в пищеблоках школ. Эту задачу нам надо будет выполнить в краткие сроки. В настоящий момент в школах республики обучаются 220 тысяч учеников начальных классов. К 1 сентября, по нашим прогнозам, их количество увеличится до 225 тысяч», — отметил Айбулат Хажин.

Теги: Послание президента России, школьное питание
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