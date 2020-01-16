Фото: пресс - служба главы Башкортостана Радий Хабиров: Послание Владимира Путина про людей Фото: пресс - служба главы Башкортостана

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Республика сразу должна приступать к реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сегодня на совещании с участием членов правительства и главами муниципалитетов заявил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, во вчерашнем послании главы государства не случайно было сказано, что величие нашей определяется достойным уровнем жизни наших граждан.

Отдельный блок был посвящен решению проблем демографии и Радий Хабиров напомнил, что в своем сентябрьском указе поставил задачу довести к 2024 году население республики до 4 млн 100 тысяч, и теперь для решения этой задачи республика, как и все регионы страны, получит значительную финансовую поддержку со стороны федерального центра.

Пристального внимания требует задача строительства и ввода в строй новых детских садов.Говоря о новых пособиях, которые начнут получать семьи для детей от 3 до 7 лет, глава региона дал поручение уже сейчас проработать механизмы получения этих выплат. По его словам, задача властей, чтобы граждане смогли получать эти выплаты максимально быстро и многофункциональные центры должны быть к этому готовы, чтобы люди не бегали туда сюда за необходимыми справками.

«Очень важная норма в 2021 году внедрить тему социального контракта. Мы уже активно работаем в этом направлении. Наша задача, чтобы семьи могли сами зарабатывать – это повышение их ответственности. Продление программы маткапитала, ее выплата уже с 1 января 2020 года на первенца и увеличение ее суммы на 150 тысяч на второго ребенка – это очень важные нормы», — отметил Радий Хабиров.

Президент поставил задачу в 2021 году подключить все школы к высокоскоростному интернету. Также нужно привести в порядок музыкальные школы, школы искусств. На эти цели выделяется порядка 22 млрд рублей. Радий Хабиров поручил вовремя подготовить все необходимые заявки на получение федеральных средств.

Для решения вопросов постоянного повышения квалификации учителей глава региона дал поручение профильному вице-премьеру Фануру Ягафарову и министерству образования подготовить предложения по реформе Башкирского института развития образования. БИРО должно быть сохранено, но должно соответствовать современным требованиям.

Уже с 1 сентября учителя начнут получать новые доплаты за классное руководство. В республике эта сумма вместе с региональной доплатой составит 7 700 рублей.

Радий Хабиров акцентировал внимание и на то, что надо серьезно поработать по решению задачи, поставленной президентом об увеличении бюджетных мест в региональных вузах. Пока республика отстает в этом вопросе от соседних регионов и нам есть куда расти.

Радий Хабиров отметил, что особое внимание Владимир Путин в своем послании уделил формированию национальной элиты, которая должна быть ориентирована на благополучие нашей страны и ее жителей. Глава региона отметил, что сейчас исключительно важное значение имеет донести нормы послания до жителей республики. Здесь должны активно поработать главы городов и районов и республиканских СМИ.

Радий Хабиров попросил председателя Госсобрания Башкортостана Константина Толкачева подключить депутатский корпус к разъяснению предложений, высказанных главой государства

«Вводную часть своего послания президент посвятил тому, что все решения надо проводить с учетом мнения жителей. Я всегда прошу глав муниципалитетов, что при принятии решений, которые касаются граждан, нужно с ними советоваться, и думаю, что необходимо еще раз проработать необходимые для этого механизмы», — сказал Радий Хабиров.