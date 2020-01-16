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В Башкирии в честь 112-й Башкавдивизии решили учредить памятный день

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в честь 112-й Башкавдивизии решили учредить памятный день Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

На пленарном заседании Госсобрания Башкирии 30 января депутаты республиканского парламента намерены внести в местный закон о праздничных и памятных днях поправку о том, чтобы ежегодно 13 ноября отмечать День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

По словам спикера парламента республики Константина Толкачева, в ходе подготовки законопроекта высказывались предложения сделать День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии не просто памятной датой, но и праздничным выходным днем. Однако в республике и без того на три выходных больше, чем в целом по России — дополнительно жители региона отдыхают в Курбан-байрам, Ураза-байрам и День Республики. Поэтому День Башкавдивизии решено было сделать памятным днем. Такой же статус имеют День Государственного флага Республики Башкортостан и День Конституции Республики Башкортостан.

Всего в Башкортостане в настоящее время установлено шесть памятных дней. С учетом нового их будет семь. Дата для увековечения памяти 112-й Башкавдивизии выбрана не случайно. 13 ноября 1941 года Государственным Комитетом Обороны СССР было принято постановление о формировании национальных войсковых соединений, которое послужило основой для создания в том числе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова одержала в годы Великой Отечественной войны ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.

Дивизия также принимала участие в Черниговско-Припятской операции, за отличие в боях которой ей было присвоено звание Черниговской, битве на Днепре, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях.

3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, в том числе 78 стали Героями Советского Союза, а 5 — полными кавалерами ордена Славы.

В честь первого командира дивизии в 2019 году в республике был учрежден орден генерала Шаймуратова. Соответствующий закон депутаты Государственного Собрания приняли в декабре минувшего года.

В августе минувшего года в Кармаскалинском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные 120-летию генерала Шаймуратова. Зрители смогли понаблюдать за реконструкцией одного из боев, в котором башкирские кавалеристы прославились своими подвигами.

Теги: память, Башкавдивизия, Госсобрание РБ
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