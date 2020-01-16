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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Над Башкирией метель: водителям рекомендуют не выезжать на дороги

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Над территорией Башкирии действует циклон.

Он зашел с пяти утра с северо-запада республики и несет интенсивные осадки в виде снега, в отдельных районах ожидается ледяной дождь.

На дорогах местами гололедица, снежный накат, заносы. Ожидаемый охват непогоды – вся территория республики.

Работает увеличенный парк дорожной техники — 1013 единиц.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендовано без крайней необходимости не выезжать на дороги до полуночи.

Теги: прогноз погоды
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