Фото: мэрия Уфы В Уфе переработали 35 кубометров новогодних елей Фото: мэрия Уфы

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе на базе МУП «Горзеленхоз» переработали первую партию елок, собранных по экологической акции «Ёлки в щепки». Всего на измельчение привезли 35 кубометров хвойных деревьев, сообщает пресс-служба Минэкологии Башкирии.

Как сообщил начальник отдела лесного хозяйства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков, предприятием ежегодно после новогодних праздников проводятся экологические мероприятия по приему елок. В 2020 году данные мероприятия совпали с проведением акции «Ёлки в щепки», в ходе которого «Горзеленхоз» и завод «Кроношпан» принимают хвойные деревья.

«Для переработки елок, сосен и пихт мы используем новейший английский измельчитель веток Greenmech Arborist 150, который перерабатывает их в ценный органический продукт – древесную щепу. В последующем данный продукт мы используем в лесопитомнике предприятия для улучшения структуры почвы», — отметил он.

Также полученную древесную щепу применяют для улучшения качества почвы в теплицах и питомниках, в детском эколого-биологическом центре города Уфы его используют в качестве укрывного материала для роз.

Напомним, экологическая акция «Ёлки в щепки» продолжится 18 и 19 января 2020 года.18 января на площадках торговых комплексов, расположенных по улице Минигали Губайдуллина, 6 и на бульваре Хадии Давлетшиной, 11/1 пройдут развлекательные мероприятия. Начало в 12.00 часов.

Кроме того, в Демском районе города для сбора елок будет работать передвижной «Елкомобиль».