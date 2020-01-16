Одним из самых радикальных предложений президента стало повышение роли Госдумы - депутат

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Депутат Государственной Думы, основатель Поискового движения России в Республике Башкортостан Ильдар Бикбаев прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он считает, что в повестке послания в 2020 году изменилась масштабность вопросов.

«Это и образование, и здравоохранение, и экономика, и государственное устройство. Но мне, как избраннику от народа, прежде всего, хочется отметить, что глава государства обратил внимание на нашу историческую обязанность — ответить на демографические вызовы в стране, — подчеркивает депутат. — В своем выступлении президент России предложил значимые для населения меры социальной поддержки. Прежде всего, это ввести новое пособие на детей от 3 до 7 лет, бесплатное питание для школьников младших классов, увеличение материнского капитала до 616 тысяч рублей на второго ребенка и введение материнского капитала на первого ребенка. Президент предлагает оформление всех выплат для населения сделать максимально удобными».

Одним из самых радикальных предложений президента, по мнению Бикбаева, стало повышение роли Государственной думы и депутатского корпуса перед народом по предлагаемым нововведениям в Конституцию страны.

«Повышается не только роль депутатского корпуса в решении всех вопросов в стране, но и ответственность за принимаемые решения, так как Государственной думе предлагается в дальнейшем утверждать состав и членов кабинета правительства страны, а соответственно и направления их работы в будущем. Соответственно должна повыситься ответственность у наших избирателей и кандидатов на выборах в Государственную думу в 2021 году», — считает парламентарий.

При этом он не исключает, что изменения в основной закон страны, предложенные главой государства, требуют в дальнейшем публичного обсуждения.