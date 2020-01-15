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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Спасатели сообщили о завершении поисков заблудившейся в лесу 56-летней женщины

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ/.

Спасатели отрапортовали о завершении поисков заблудившейся в лесу жительницы поселка Приютово Белебеевского района. 56-летняя женщина была на связи и найдена привлеченными администрацией местными жителями со снегоходами, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Известно, что заблудившаяся смогла сама дозвониться в Центр обработки вызовов Системы-112. Она рассказала, что пошла в лес за вениками, но на обратном пути не смогла найти дорогу. На ее поиски незамедлительно выехали спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и сотрудники полиции.

Спасатели рекомендуют, отправляясь зимой в лес, обязательно учитывать погодные условия. Мороз или метель — повод отложить подобный вид отдыха до улучшения погодных условий. Также необходимо сообщить родным планируемое время возвращения домой и место отправления. Дети и подростки не должны самостоятельно совершать прогулки в загородном лесу без сопровождения взрослых.

«Отправляясь в лес, подберите себе теплую и удобную одежду. Возьмите с собой мобильный телефон с полной зарядкой. Большинство современных устройств сотовой связи оснащены навигаторами. Обязательно освойте эту полезную функцию.В лесу не заходите далеко, ориентируйтесь по шумам и звукам с автодороги. Заблудившись, двигайтесь в одном направлении, а выйдя на дорогу или просеку, идите по ней, она в любом случае выведет к людям.Берегите себя и своих близких!», — напоминают в экстренных службах.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, поиск пропавших
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