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Президент внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru

Президент внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства Фото: kremlin.ru

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность Председателя Правительства.

Заручившись согласием, он внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, сообщается на сайте президента России.

Ранее на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции действующее правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

Теги: Владимир Путин, правительство рф
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