Президент внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства
Президент внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства Фото: kremlin.ru
УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность Председателя Правительства.
Заручившись согласием, он внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, сообщается на сайте президента России.
Ранее на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции действующее правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.