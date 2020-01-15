Президент внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства

Путин предложил установить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года. Речь идет о семьях, чьи дох