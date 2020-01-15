Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.41 ↑

EUR 68.42 ↓

15 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым уходит в отставку

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым уходит в отставку Фото: kremlin.ru

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров, передает ТАСС.

«Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации», — цитирует его слова издание.

По мнению Медведева, «эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет после обсуждения, — внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей». «Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — уточнил премьер-министр.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — заявил он.

Добавим, что нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе — 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства.

Теги: правительство России
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии Яндекс.Такси будет бесплатно возить ветеранов и инвалидов войны
В самое ближайшее время в городах и районах Башкирии ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадников Ленинграда и несовершеннолет
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 250 тысяч рублей взамен земельных участков
На единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать некоторые категории граждан, проживающих в Башкирии. Это семьи с тремя и
Путин предложил установить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года. Речь идет о семьях, чьи дох
В Башкирии предприниматель застрелил партнера из-за долга
10 лет в колонии строгого режима проведет 63-летний житель Татарстана. Предприниматель признан виновным в убийстве своего партнера по бизнесу из Екатерин
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть