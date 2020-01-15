Фото: kremlin.ru Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым уходит в отставку Фото: kremlin.ru

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров, передает ТАСС.

«Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации», — цитирует его слова издание.

По мнению Медведева, «эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет после обсуждения, — внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей». «Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — уточнил премьер-министр.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — заявил он.

Добавим, что нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе — 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства.