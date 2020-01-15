Зампредседателя Госсобрания Башкирии о послании президента: «Акцент на поддержку семей»

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Зампредседателя Госсобрания — Курултая Башкирии Эльвира Аиткулова прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Исторический день. Без преувеличения! Президент России ответил на тысячи волнующих вопросов, предложил решение самых острых проблем. На приемы в общественную приемную и на личные приемы приходят именно с этими вопросами. Например, бесплатное питание для школьников, сколько лет мы этого ждали», — обратила внимание парламентарий.

По ее словам, в своем обращении глава государства сделал особый акцент на поддержку семей. «Нас должно быть и будет больше, теперь нет сомнений! Впереди обсуждение инициатив по внесению изменений в Конституцию и другие законы, трансформация системы управления страной, а также новые перспективы и планы для каждого из нас и для нашей большой страны», — поделилась Эльвира Аиткулова на своей странице в Facebook.