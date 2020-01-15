Константин Толкачев: «Тезисы Послания Владимира Путина войдут в историю»

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев, который принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента России Федеральному собранию, отметил, что главой государства поставлены масштабные и амбициозные задачи по преодолению демографического кризиса, повышению реальных доходов граждан, поддержке семей с детьми, модернизации системы образования.

«Уверен, многие тезисы сегодняшнего выступления Президента войдут в историю. Это в первую очередь новости о выплате материнского капитала за первого ребенка, его общее увеличение, дополнительные средства на приобретение жилья при рождении третьего ребенка, продление программы маткапитала минимум до конца 2026 года. Не менее значимы выплаты малоимущим семьям на детей до семи лет, обеспечение школьников младших классов горячим питанием, специальные доплаты классным руководителям. Эти и другие озвученные Владимиром Путиным меры в сфере социальной политики, затрагивающие интересы десятков миллионов российских семей, встретят положительные отклики со стороны практически каждого жителя страны. Ничего подобного в истории нашей страны, да и многих развитых стран еще не было».

«Текст нынешнего Послания главы государства уникален также и в силу масштаба озвученных предложений по совершенствованию российской Конституции, – считает Константин Толкачев. – Предполагается в том числе создание более широкого демократического поля, вовлечение граждан и существенное усиление роли парламента в управлении государством».

Константин Толкачев также отметил поставленные Президентом задачи по увеличению мест в детских садах и яслях, модернизации школ, развитию системы дополнительного образования, повышению квалификации педагогических кадров, увеличению бюджетных мест в вузах, в первую очередь региональных, усовершенствованию процесса лекарственного обеспечения, в том числе на льготной основе.