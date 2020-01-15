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12:45 Что известно на данный момент о хлопке газа и обрушении стены дома в Уфе?
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В Уфе в доме по улице Пекинской, где произошел взрыв, восстановили все коммуникации

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе в доме по улице Пекинской, где произошел взрыв, восстановили все коммуникации Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе сегодня днем в доме №16 по улице Пекинской, где произошел взрыв бытового газа, во 2, 3 и 4 подъездах возобновили подачу газо- и водоснабжения, электричества, тепловой энергии. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент произошел сегодня, 15 января, ранним утром. В квартире №3 на втором этаже в первом подъезде из-за хлопка газовоздушной смеси обрушились потолочные и межкомнатные перекрытия помещений. Пострадали жилец квартиры — 32-летний мужчина, он получил многочисленные ожоги тела и дыхательных путей, находится сейчас в ожоговом центре, а также соседи из квартиры №4. На 37-летнюю женщину упала плита стены, ее 15-летний сын получил перелом ноги. После оказания медицинской помощи они отпущены.

В целях охраны общественного порядка и сохранности личного имущества в настоящее время на месте дежурят сотрудники полиции. Жильцам 12 квартир поврежденного первого подъезда предложено заселиться в Центр размещения пострадавших. Согласились на проживание в центре лишь пятеро.

Теги: УГЗ, взрыв газа
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