Фото: ИА «Башинформ» В Уфе в доме по улице Пекинской, где произошел взрыв, восстановили все коммуникации Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе сегодня днем в доме №16 по улице Пекинской, где произошел взрыв бытового газа, во 2, 3 и 4 подъездах возобновили подачу газо- и водоснабжения, электричества, тепловой энергии. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент произошел сегодня, 15 января, ранним утром. В квартире №3 на втором этаже в первом подъезде из-за хлопка газовоздушной смеси обрушились потолочные и межкомнатные перекрытия помещений. Пострадали жилец квартиры — 32-летний мужчина, он получил многочисленные ожоги тела и дыхательных путей, находится сейчас в ожоговом центре, а также соседи из квартиры №4. На 37-летнюю женщину упала плита стены, ее 15-летний сын получил перелом ноги. После оказания медицинской помощи они отпущены.

В целях охраны общественного порядка и сохранности личного имущества в настоящее время на месте дежурят сотрудники полиции. Жильцам 12 квартир поврежденного первого подъезда предложено заселиться в Центр размещения пострадавших. Согласились на проживание в центре лишь пятеро.