Дом знаний: Где в Уфе он располагался и почему получал заказы со всей страны

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В «Академкниге» в Уфе продавались издания, которых не было ни в одном другом магазине. О том, как была поставлена работа в этом «доме знаний» и почему туда поступали заказы со всей страны, рассказала газета «Вечерняя Уфа» в ноябре 1969 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Мы ведем репортаж из фирменного магазина «Академкнига». Здесь такие книги, которых часто не найдешь ни в одном другом магазине», — передает корреспондент газеты 18 ноября 1969 года, отметив, «что подобных магазинов в стране всего лишь около пятнадцати».

Магазин «Академкнига», расположенный на проспекте Октября, 129, занимался распространением книг, выпускаемых издательством «Наука» Академии наук СССР. В фондах магазина имелись книги по всем отраслям науки, предназначенные для специалистов: по медицине, геологии, химии, биологии, физике, литературоведению, языкознанию. Так, на огромном стеллаже «Литературные памятники» были выставлены уникальные произведения классиков различных эпох, шедевры мировой литературы.

«Вот юноша спрашивает: «Что у вас имеется по астронавтике?» И продавщица Анфиса Ермакова, которую лучше назвать консультантом, подает ему список новых поступлений и рассказывает о достоинствах каждой новинки, — говорится в репортаже. — Пожилого покупателя интересуют новые книги по биохимии, и тут подоспела на помощь заведующая отделом Евгения Павлюк».

«Мы получаем все, что издается «Наукой», даже в самых небольших тиражах, — рассказывает в газете директор «Академкниги» Рауль Курманаев. — Вычислительный центр Академии наук СССР, например, выпускает литературу, предназначенную только для специалистов своей отрасли, и тираж таких книг не превышает 600-700 экземпляров. Их нигде не купишь. А они у нас есть», — говорит он и поясняет: «Через наш магазин любой специалист может получить нужную ему литературу гораздо быстрее, чем в других магазинах города. Все книги поступают к нам через десять дней после их выхода в свет».

«Академкнига» была популярна не только в Уфе, но и далеко за ее пределами. Отдел магазина «Книга-почтой» был завален заказами со всех уголков страны. Заказы на книги поступали из Ульяновска, Иванова, Перми, Москвы, Омска, из учебных библиотек университетов Иркутска, Томска, Ленинградского научно-исследовательского института синтетической кожи и многих других городов.

Так, профессор Томского государственного университета доктор исторических наук Бояршинова просила выслать ей наложенным платежом книги: «В. И. Ленин и историческая наука», «Россия на дальневосточных рубежах», «Освоение Сибири в эпоху феодализма XVII-XIX веков». А научный работник из Усть-Каменогорска В. И. Петров прислал целый список, где значилось около тридцати книг. «И все это у нас есть», — с гордостью отмечал директор магазина Рауль Курманаев.

Запросам этим не было конца. И в разные уголки необъятной страны отправлялись посылки с лаконичным обратным адресом: «Уфа, Академкнига».

Добавим, что сейчас по этому адресу расположен «Отдел обязательного экземпляра печатной продукции» при Национальном архиве РБ.