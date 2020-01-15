ОНФ в Башкирии: В Послании Владимир Путин предложил колоссальные меры по поддержке семей

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Члены регионального штаба, активисты Общероссийского народного фронта, представители политический партий после совместного просмотра послания президента России Владимира Путина в конференц–зале агентства «Башинформ» отметили, что глава государства предложил колоссальные меры по поддержке семей. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ Шамиля Валеева, приоритет №1 в послании Путина – демография.

«Эта тема актуальна практически для всех регионов страны и меры, которые обозначены президентом по поддержке семей, должны помочь повысить рождаемость. Рождение детей – это большое счастье и молодые люди, которые создают семьи теперь, будут получать еще большую финансовую поддержку со стороны государства. Напомню, что когда Владимир Путин впервые инициировал введение в стране материнского капитала, то эти меры дали свой положительный эффект, думаю, что и новые предложения сработают на повышение рождаемости и улучшение качества жизни простых людей», — отметил Шамиль Валеев.

«В ходе мониторинга 2018-2019 годов действующих фельдшерско-акушерских пунктов были проверены 65 ФАПов. Проблемой многих из них является состояние зданий. Помещения старые, требующие капитального ремонта, нет воды и канализации, туалеты расположены во дворе. Основная масса сельских медучреждений не соответствует требованиям доступности для маломобильных граждан. Также в фельдшерско-акушерских пунктах региона остро стоял кадровый вопрос. Порядка 125 фельдшерско-акушерских пунктов из 2064 не работали из-за отсутствия специалистов. Почти каждый второй медработник — предпенсионного возраста. Безусловно, предложения, озвученные нашим лидером, и меры, которые принимаются в Башкортостане для решения проблем сельской медицины, помогут решить все эти проблемы, а мы продолжим мониторить ситуацию», — отметил Виталий Брыкин.

Задачи, которые поставил президент России, перед Народным фронтом по контролю за строительством и оснащением фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), решаемы и будут выполнены, заявил руководитель регионального исполкома ОНФ Виталий Брыкин. Напомним, Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию призвал сконцентрировать внимание на первичном звене здравоохранения. Он напомнил, что в этом году должно завершиться развертывание широкой сети ФАПов по всей стране, и поручил Общероссийскому народному фронту взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта таких пунктов.Участники дискуссии назвали предложение по бесплатному питанию для школьников в начальных классах своего рода социальным прорывом. Задача общественников в этом вопросе — проконтролировать поручения главы государства и следить за качеством питания, за тем, чтобы за государственные деньги дети получали полноценный здоровый рацион.

Важным аспектом члены регионального штаба ОНФ назвали и увеличение бюджетных мест в региональных вузах. По мнению фронтовиков, эта мера поможет оставить студентов учиться в регионах и потом трудиться на малой родине.

Во время обсуждения были отмечены и меры, которые предложены в части изменения ряда статей Конституции в вопросах назначения правительства страны, а также слова Путина о защите правды о победе в Великой Отечественной войне, 75 летний юбилей который мы будем отмечать в этом году.