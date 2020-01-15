Радий Хабиров поделился впечатлениями от послания президента Федеральному собранию
УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
Глава Башкирии Радий Хабиров поделился впечатлениями от послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
«С таким хорошим настроением еду домой с Послания! Теперь мы можем уверенно говорить, чего ждать тем нашим семьям, которые воспитывают детей и не очень богато живут, — рассказал он на своей странице в Facebook. — Материнский капитал увеличивается на 150 тысяч рублей. Будет материнский капитал за первого ребенка. Замечательно (мы не могли и мечтать об этом!), что пособия теперь будут платить и на детей от 3 до 7 лет. Это была огромная проблема, когда после 3 лет пособия заканчивались, а траты на детей у родителей дальше только возрастали. Еще, важно — у меня чуть ранее не хватило решимости сделать бесплатным горячее питание для детей всех начальных классов. Президент, к счастью, такое решение принял. И у нас в школах не будет картинки, когда часть детей в классах едят блюда из одного меню, а другие – из другого, победнее... Начнем с нового учебного года».По мнению руководителя республики, это « замечательные, очень гуманные элементы Послания». Он также отметил, что в послании было много и важных политических моментов.
«Но, главное – Президент явно обозначил, что величие страны – в достоинстве граждан и высоком уровне их жизни. Уверен, мы на этом будем стоять очень и очень долго», — написал Радий Хабиров.
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