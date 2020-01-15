Фото: администрация Уфы В Уфе крещенскую купель оборудуют на набережной реки Белой у бассейна «Юность» Фото: администрация Уфы

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Кировском районе Уфы крещенская купель в этом году будет оборудована возле бассейна «Юность» на набережной реки Белой.

Как сообщили в мэрии, работы уже начались. Место крещенских купаний оборудуют лестницей для спуска в прорубь, рядом поставят палатки для переодевания и обогрева, обустроят парковку и точки питания. На время проведения обряда 19 января на площадке организуется дежурство скорой помощи, спасателей, полиции.

Другие места крещенских купаний:

Демский район — на озере Кустарево;

Калининский район — в деревне Князево на реке Уфе;

Ленинский район — в Нижегородке в створе улицы Воронежской;

Октябрьский район — на пляже «Берег Солнца» в микрорайоне Сипайлово;

Орджоникидзевский район — вблизи СОК «Биатлон»;

Советский район — на озере «Солдатское» в парке имени Якутова.