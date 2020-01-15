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В 2020 году поменяется порядок приема в медвузы: более 70% бюджетных мест станут целевыми

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В 2020 году поменяется порядок приема в медвузы: более 70% бюджетных мест станут целевыми Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.

«По специальности лечебное дело – 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия – 75 процентов. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди», — отметил глава государства.

По самым дефицитным направлениям ординатуры Путин предложил установить почти стопроцентное целевое обучение. Причём при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Естественно, что целевое обучение надо предусмотреть и для федеральных медицинских центров.

«И наконец, как мы и договаривались, с этого года начнёт поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок», — добавил президент.
Владимир Путин также дал поручение региональным властям найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жильё, поддержку индивидуального жилищного строительства.

Напомним, в Башкортостане уже более года вплотную занимаются решением кадрового вопроса в медицине. Приняты и действуют ряд региональных программ, по которым гранты начали получать узкие специалисты. Глава региона Радий Хабиров обращает особое внимание муниципальных властей на решение социальных проблем врачей и фельдшеров, которые, приезжая на работу в районы, должны получать жилье, иметь возможность устроить детей в садики. Благодаря принятым мерам в этом году в целом в медицинские учреждения республики пришло почти на 400 врачей и среднего медицинского персонала больше.

Теги: Послание президента России
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