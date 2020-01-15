Ленара Иванова и Максим Забелин посетили в больнице пострадавшего от взрыва газа уфимца
Фото: https://www.facebook.com/lenara.ivanova
УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Вице-премьер правительства республики Ленара Иванова и министр здравоохранения региона Максим Забелин по поручению главы Башкирии Радия Хабирова посетили уфимца, пострадавшего от взрыва бытового газа в жилом доме сегодня в Уфе.
Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент произошел сегодня ранним утром в Оржоникидзевском районе столицы по адресу: улица Пекинская,16.
32-летний житель комнаты, где по неустановленным пока причинам произошел взрыв, пострадал больше всех. Он получил многочисленные ожоги, обожжено 50% тела, а также дыхательные пути.
По словам Ленары Ивановой, вся необходимая медицинская помощь пострадавшему оказывается в полной мере.
«Надеемся на врачей, на внутренние резервы организма. Все под контролем», — сообщила вице-премьер.