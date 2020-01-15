Владимир Путин предложил увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Президент России Владимир Путин предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах, в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров.

«Естественно, необходимо не просто увеличивать цифры приёма, а серьёзно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения квалификации преподавателей региональных вузов, чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине», — отметил глава государства в своем послании Федеральному собранию.

«Считаю, что нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии. Это не так просто наладить, но нужно это сделать. Чтобы талантливые и достойные люди играли значимую, лидерскую роль в национальном развитии, мы запустили проект «Россия — страна возможностей». Уже более 3,5 миллиона человек стали участниками его конкурсов и олимпиад. И эта система будет постоянно развиваться дальше», — сказал президент.

По мнению Путина, высшая школа должна гибко реагировать на запросы рынка труда, на появление новых профессий.