Фото: Олег Яровиков Классные руководители в школах с 1 сентября начнут получать доплату в 5 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

С 1 сентября вводится специальная доплата классным руководителям — по 5 тысяч рублей. Деньги выделятся из федерального бюджета. Действующие выплаты учителям сохраняются. Классный руководитель — это воспитатель. Это федеральная функция, напомнил президент России, оглашая свое послание Федеральному Собранию

«Зарплаты учителей и выплаты не должны снижаться, ведь речь идет о специалистах, которые очень важны для страны», — сказал Путин.

Он также попросил правительство совместно с регионами определить, сколько дополнительных школ необходимо в стране, и отметил, что нужно не только строить школы, но и эффективно использовать образовательную и другую инфраструктуру для этих целей.