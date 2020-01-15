Фото: Олег Яровиков В России учеников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы. Глава государства, оглашая свое послание Федеральному собранию, отметил, что, когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают. Владимир Путин подчеркнул, что в стране нужно создать необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые, обеспечить качественными продуктами. В тех школах, где есть возможность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.

«Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», — добавил президент России.