Фото: Валерий Шахов В Башкирии назовут лучшую организацию по защите прав потребителей Фото: Валерий Шахов

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике определят лучшую общественную организацию по защите прав потребителей, сообщили в пресс-службе Госкомторговли региона.

«Конкурс среди общественных организаций по защите прав потребителей проводится для выявления, поощрения и распространения лучших практик», — подчеркнула пресс-секретарь ведомства Нина Никандрова.

На данный момент в Башкирии насчитывается 56 общественных организаций, которые специализируются на защите прав потребителей.

«В практике этих организаций есть беспрецедентные случаи, — заявила начальник отдела защиты прав потребителей Госкомторговли республики Ляля Сулейманова. — К примеру, именно общественные организации инициировали отмену в суде навязывание услуг по программе коллективного страхования физлиц. Они также контролируют финансовый рынок, проводят мониторинг качества продукции, представленной на потребительском рынке, составляют претензии и исковые заявления, восстанавливая нарушенные права потребителей».

В конкурсе пять номинаций: «Профессиональная досудебная защита прав потребителей», «Профессиональная судебная защита прав потребителей», «Общественный контролер года», «Информационно-просветительская деятельность» и «Социально ориентированная общественная организация».

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 10 февраля до 7 марта.

Получить более подробную информацию о предстоящем конкурсе можно здесь.