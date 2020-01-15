Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.41 ↑

EUR 68.42 ↓

15 января Среда

Уфа   °

Молния
12:45 Что известно на данный момент о хлопке газа и обрушении стены дома в Уфе?
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии назовут лучшую организацию по защите прав потребителей

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии назовут лучшую организацию по защите прав потребителей Фото: Валерий Шахов

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике определят лучшую общественную организацию по защите прав потребителей, сообщили в пресс-службе Госкомторговли региона.

«Конкурс среди общественных организаций по защите прав потребителей проводится для выявления, поощрения и распространения лучших практик», — подчеркнула пресс-секретарь ведомства Нина Никандрова.
На данный момент в Башкирии насчитывается 56 общественных организаций, которые специализируются на защите прав потребителей.

«В практике этих организаций есть беспрецедентные случаи, — заявила начальник отдела защиты прав потребителей Госкомторговли республики Ляля Сулейманова. — К примеру, именно общественные организации инициировали отмену в суде навязывание услуг по программе коллективного страхования физлиц. Они также контролируют финансовый рынок, проводят мониторинг качества продукции, представленной на потребительском рынке, составляют претензии и исковые заявления, восстанавливая нарушенные права потребителей».
В конкурсе пять номинаций: «Профессиональная досудебная защита прав потребителей», «Профессиональная судебная защита прав потребителей», «Общественный контролер года», «Информационно-просветительская деятельность» и «Социально ориентированная общественная организация».

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 10 февраля до 7 марта.

Получить более подробную информацию о предстоящем конкурсе можно здесь.

Теги: конкурс, защита прав потребителей
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии Яндекс.Такси будет бесплатно возить ветеранов и инвалидов войны
В самое ближайшее время в городах и районах Башкирии ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадников Ленинграда и несовершеннолет
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 250 тысяч рублей взамен земельных участков
На единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать некоторые категории граждан, проживающих в Башкирии. Это семьи с тремя и
В Башкирии предприниматель застрелил партнера из-за долга
10 лет в колонии строгого режима проведет 63-летний житель Татарстана. Предприниматель признан виновным в убийстве своего партнера по бизнесу из Екатерин
В Уфе в честь Дня российской печати наградили лучших журналистов
В Уфе, в конференц-холле агентства «Башинформ», состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской печати. С профессиональным праздником коллег поздр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть