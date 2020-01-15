Фото: ИА «Башинформ» С 1 января 2020 года материнский капитал начнут выплачивать уже при рождении первенца Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

С 1 января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца, а при рождении второго ребенка его сумма увеличится еще на 150 тысяч рублей. Сейчас, после индексации, сумма маткапитала составляет 466 тысяч 617 рублей. Общая сумма при рождении второго ребенка составит более 616 тысяч рублей и каждый год будет индексироваться.

«Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребёнок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей», — сказал Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.

«То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Напомню также, что льготную ставку ипотеки – шесть процентов годовых – для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в десять раз сразу», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что при рождении третьего ребёнка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита.