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Путин предложил установить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

ПОЛИТИКА
Фото: скриншот трансляции

Путин предложил установить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет Фото: скриншот трансляции

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года. Речь идет о семьях, чьи доходы не превышают размер одного прожиточного минимума на человека. Об этом глава государства заявил в своем Послании Федеральному собранию, которое он оглашает в эти минуты. Если доходы низкие, семьи должны получать дополнительные выплаты на первого и второго ребенка. Это в среднем более 11 тысяч рублей. Владимир Путин сообщил, что 70-80% семей с низкими доходами в России — это семьи с детьми.

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, — это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами — это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный, — сказал он. — Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли всё оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал».

Теги: Послание президента России
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