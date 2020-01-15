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В Башкирии ожидается ледяной дождь, сильный ветер и снежные заносы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ожидается ледяной дождь, сильный ветер и снежные заносы Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

15 января в Башкирии ожидается ледяной дождь, гололедица, снежные заносы и усиление ветра до 18-23 метров в секунду, предупреждают в Главном управлении МЧС по региону и призывают всех соблюдать правила безопасности.

«Снежный занос — это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 метров в секунду и продолжительности снегопада более 12 часов. Высота заноса может превышать 1 метр», — пояснили в пресс-службе ведомства.
При снежных заносах и метелях опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Нередко происходит снижение видимости на дорогах до 20-50 метров, частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв линий электропередачи и связи.

Гололедица — тонкий слой льда на поверхности земли, который образуется после оттепели или дождя из-за похолодания, а также из-за замерзания мокрого снега и дождя.

«При получении сообщения о таком природном явлении нужно подготовить сезонную обувь, передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. При потере равновесия на льду, следует присесть, чтобы снизить высоту падения», — советуют спасатели.
При усилении порывов ветра желательно ограничить выход из зданий. В случае, если сильный ветер застал на улице, спасатели рекомендуют спрятаться в подземных переходах или подъездах. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Теги: погода, ледяной дождь
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