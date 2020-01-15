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Как изменятся коммунальные платежи в Башкирии с июля 2020 года

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Как изменятся коммунальные платежи в Башкирии с июля 2020 года Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Как изменятся коммунальные платежи в Башкирии с июля 2020 года, рассказала 14 января на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания республики председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк.

В среднем по региону рост совокупной платы граждан за весь набор коммунальных услуг не превысит 3,6%. В прошлом году индекс составлял 2%.

«Тарифы на электроэнергию не превысят 5%, газ – не более 3%, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжению – также не выше 3%», – сказала руководитель комитета.

Таким образом, совокупный рост стоимости платежей, например, для жителей Уфы, проживающих в квартире 40 квадратных метров, с 1 июля вырастет примерно на 135 рублей.

Что касается тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов, в зонах – №1 и №4 (обслуживают МУП «Спецавтохозяйство» и «Дюртюлимелиоводстрой») они останутся на уровне декабря 2019 года. По оставшимся трем зонам будет небольшое снижение.

«Кроме того, в этом году у республики появилось право превысить установленный максимальный предельный индекс для муниципалитетов, но по согласованию с федеральной антимонопольной службой. Так, в Баймакском районе индекс установлен выше утвержденного, в размере 13% для того, чтобы реализовалось концессионное соглашение. Тариф для теплоснабжающей организации, действующий сегодня – 1491, увеличится до 1760 рублей при среднем тарифе по республике 2043 рубля. Поэтапно мы доводим тарифы до экономически обоснованного уровня. Данное превышение позволит качественно оказывать услуги по теплоснабжению», — добавила Светлана Бурдюк.

Теги: коммунальные платежи
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