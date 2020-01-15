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В мэрии Уфы рассказали о мерах поддержки пострадавших при хлопке газа в двухэтажном доме

ОБЩЕСТВО
Фото: мэрия Уфы

В мэрии Уфы рассказали о мерах поддержки пострадавших при хлопке газа в двухэтажном доме Фото: мэрия Уфы

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Пострадавшим жильцам дома по ул. Пекинской, 16, предоставили горячее питание и временное жилье. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Утром 15 января в здании 1953 года постройки произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате обрушились потолочные и межкомнатные перекрытия.

Прибывший на место мэр Уфы Ульфат Мустафин, отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.

«Все вопросы, связанные с переездом, предоставлением транспортных средств мы берем на себя. Будут проведены работы по восстановлению коммуникаций в остальных квартирах. Подача электроэнергии, водоснабжения, газа и тепла будет возобновлена, как только это будет возможным. Мы никого в беде не оставим, всех поддержим», — подчеркнул глава администрации города.

В ближайшее время будет произведено техническое обследование всего дома.

Временно жителей четырех квартир, 12 человек поселили в чрезвычайном жилищном фонде МБУ УГЗ Уфы. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Погибших нет. Ситуация находится на особом контроле.

Подробно о происшествии читайте в большом репортаже «Башинформа» Что известно на данный момент о хлопке газа и обрушении стены дома в Уфе?

Теги: ЧП, администрация Уфы
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