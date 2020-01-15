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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил представить к госнаграде почтальонку, спасшую от пожара 20 человек

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Радий Хабиров поручил представить к госнаграде почтальонку, спасшую от пожара 20 человек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил представить почтальонку, спасшую людей от пожара, к государственной награде.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в Межгорье почтальон Эльвира Шаяхметова, проявив решительность и мужество, спасла от огня жизни более 20 человек, в том числе семи детей. Увидев начавшийся пожар, женщина не растерялась и стала оповещать всех жителей, а также помогла выбраться из квартиры тяжелобольной пенсионерке.

Глава региона посвятил этой теме пост в соцсетях, где назвал ее «настоящим героем нашего времени».

«Я уже дал поручение представить Эльвиру Шаяхметову к государственной награде. На вручении мы с ней встретимся, и я лично поблагодарю её за этот смелый поступок, пожму руку. Берегите себя!», — написал Радий Хабиров.

Теги: Радий Хабиров, пожар
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