Фото: Карина Камаева Почти 80% работающих жителей Башкирии не устраивает их зарплата Фото: Карина Камаева

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии специалисты HeadHunter опросили тех, кто занят поиском новой работы, и узнали у них, говорят ли они с начальством о повышении зарплаты, и что из этого выходит.

Выяснилось, что 77% работающих жителей республики не устраивает уровень их уже имеющейся заработной платы. При этом, среди тех участников опроса, которые на данный момент не трудоустроены, своей зарплатой на предыдущем месте работы были недовольны всего 51%.

«Доля недовольных своим ежемесячным доходом выше среди фрилансеров, а также среди «синих воротничков» или иначе, представителей рабочих специальностей. Чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, работники сферы безопасности, а также искусства и медиа. Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей, юристов и специалистов по недвижимости», — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

59% участников опроса в Башкирии признались, что им приходилось общаться с руководством на тему повышения заработной платы, причем 71% работников сами инициировали этот разговор.

55% респондентов аргументировали необходимость поднять им зарплату тем, что они добились определенных успехов в работе, 43% — тем, что повысили свою квалификацию и приобрели новые навыки, 20% — тем, что уже долго не было повышения.

Еще 14% сообщили начальству, что им предложили работу в другой компании с более высокой зарплатой. И лишь 4% опрошенных работников не приводили никаких доводов в пользу повышения оплаты труда.

Между тем, положительного результата удалось добиться 47% жителей Башкирии, решившихся обсудить увеличение своей зарплаты. Доля таких ответов выше только в Ярославской и Иркутской областях – 52% и 55% соответственно. В среднем по России этот показатель составляет 42%.

«Как показал наш опрос, каждый второй – 54% – сталкивается с дискомфортом при обсуждении зарплаты с руководством, причем женщины испытывают неловкость чаще мужчин. Любопытно, что реже всего стесняются говорить о зарплате работники автомобильного бизнеса, а вот неловко обычно бывает представителям искусства и медиа, ИТ-отрасли и сферы добычи сырья», — отметила Анна Осипова.

Как правильно просить повышения заработной платы?

Эксперты советуют начинать такой разговор с руководством в трех случаях:

1. После оценки, подведения итогов или заключения крупной сделки.

2. При росте количества задач.

3. При изменении должности.

Также можно аргументировать актуальными данными о среднерыночной зарплате в отрасли. Лучшее время для подобного разговора — III-IV квартал, поскольку именно в это время идет планирование бюджета на следующий год.

Как не надо просить повышения заработной платы

Нельзя апеллировать к личным обстоятельствам (ипотека, рождение ребенка и т.д.), опираться на сплетни («Иванову повысили, а мне нет?») или угрожать увольнением в случае отказа. Также стоит быть осторожнее, если в компании проходят сокращения и масштабное урезание расходов.

«Помните, что говорить о повышении зарплаты стоит аккуратно и точно, опираясь на ваши реальные профессиональные заслуги, а не на потребности. Если встреча закончилась отказом, обязательно уточните: что вы можете сделать для того, чтобы ваша заработная плата увеличилась? И оговорите сроки, когда можно будет вернуться к этому вопросу», — резюмировала эксперт.