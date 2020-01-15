Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Евсеев на пляже; деньги на здоровье; чем привлекает Башкирия Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия и еще восемь регионов Поволжья получат деньги на строительство медицинских учреждений.

Деньги на здоровье. Как информирует «Российская газета», премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств регионам на строительство медицинских учреждений. «Глядя на перечень финансируемых объектов, понимаешь, что важнейшими направлениями нацпроекта "Здравоохранение" являются борьба с онкологическими заболеваниями и забота о здоровье детей», — отмечают в газете и сообщают, что, в частности, «Башкирия получит 185,735 млн рублей на возведение Республиканского клинического онкологического диспансера на 240 коек. Республике Марий Эл на строительство перинатального центра направлено 777,751 млн рублей в 2020 году и 840,786 млн — в 2021-м». Мордовия за два года на строительство медучреждений получит 2,744 млрд рублей, Татарстан — 1,243 млрд рублей в 2020 году и 592 млн — в 2021-м. Удмуртия в этом году получит 451,6 млн, а в 2021-м — 482,926 млн рублей. В Оренбурге и Пензе профинансируют строительство медучреждений на 3,171 млрд и 497 млн рублей соответственно, а в Самарской и Саратовской областях – на 420 млн и 5,643 млрд рублей соответственно, сообщает газета.

Башкирский город признали благоприятной территорией. По итогам рейтинга «Индекс качества городской среды» за 2018 год 53 моногорода России признаны территориями с благоприятной городской средой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Фонда развития моногородов РФ. «Согласно расчетам индекса, наиболее высокий балл получили моногорода Трехгорный Челябинской области, Тутаев Ярославской области, Норильск Красноярского края, Набережные Челны Республики Татарстан и Кировск Мурманской области. Также высокую оценку получили Каспийск Республики Дагестан, Благовещенск Республики Башкортостан и Мценск Орловской области», говорится в сообщении и поясняется, что «одним из критериев высокой оценки стало благоустройство общественных городских пространств: парков, скверов, улиц и набережных».

Лучшее место для отдыха. Тем временем «Вести.Экономика» со ссылкой на портал «ТурСтат» представили Топ-10 самых популярных курортов и регионов для санаторно-курортного оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 года. В первую пятерку лучших вошли курорты Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Московской области и Башкирии. «Башкортостан является регионом, обладающим высоким потенциалом для туризма и отдыха. Среди ключевых факторов, определяющих его высокую конкурентоспособность на российском, а также международном туристических рынках, выделяют значительное количество природных достопримечательностей и историко-культурное наследие. Популярностью в республике пользуются сплавы по рекам, посещение природных достопримечательностей, санаторно-курортное лечение, горнолыжный туризм», — рассказали на портале. Также в Топ-10 вошли Алтайский край, Самарская, Ленинградская, Ярославская и Тульская области.

Самый «вместительный» дом — в Уфе. «Строительная газета» выяснила, что и где строится в России, и сообщила, что в работе у российских застройщиков сейчас находится 130 млн кв. м жилья, а основной объем индустриального жилищного строительства приходится на многоквартирные дома — 12 804 здания (88% всех объектов). Новое жилье сейчас строится в 83 субъектах страны, однако почти половина (47,5 %) новых жилых площадей приходится на долю всего пяти регионов — это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. Всего в стране возводится 5 249 жилых комплексов. Самый крупный из них — петербургский ЖК «Цветной город» — в него входит 60 домов на 22 990 квартир площадью 864 984 кв. м. «Самым высоким возводимым сейчас в стране домом считается 79-этажный дом с апартаментами Neva Towers в Москве. А вот самый «вместительный» (по общей площади расположенного в нем жилья) строящийся дом находится в Башкортостане. В уфимский «Остров Гранд» от застройщика «Первый Трест» поместилось сразу 152 306 «квадратов», — выяснила газета.

Без фейерверков? Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в МЧС России с предложением ввести запрет на запуск фейерверков и поджигание петард под окнами жилых домов и вблизи больниц. Об этом сообщает «Лента.ру» и напоминает, что ранее, в ночь на 1 января в Уфе обстреляли фейерверком жилой многоэтажный дом, был поврежден фасад. «Предположительно, причиной инцидента стала неправильная установка пиротехники. Очевидцы происшествия рассказали, что испугались, когда ракеты начали лететь в дом». Любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой, кроме того, это может привести к возникновению пожара, пояснил депутат и предложил запретить использование пиротехники на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц.

Как в Уфе злостный нарушитель ПДД ушел от ответственности, подробно рассказали на НТВ. «Злостный нарушитель ПДД по имени Айдар из Уфы организовал представление для полицейских, — говорится в сюжете. — Он устроил экстремальный заезд прямо в центре города и опубликовал видео в соцсети, а в итоге выяснилось, что предъявить водителю нечего». На телеканале пояснили, что белая Priora с тонированными стеклами хорошо известна в Уфе. На страничке лихача в соцсетях регулярно появлялись записи, на которых хозяин автомобиля выписывает опасные виражи. Еще осенью ему выписали штраф за тонировку, но автолюбитель не только его проигнорировал, но и устроил дрифт перед зданием администрации Уфы, отмечают в материале. «Зато, пока ему в участке выписывали протокол, как по волшебству, из его аккаунта исчезли все видеозаписи, а тонированные стекла «Приоры» вдруг стали светлыми, — продолжают на НТВ. — А дрифт на видео — «это машину занесло на льду». Получается, не пойман — не вор».

Евсеев на пляже. Как проходит кипрский сбор ФК «Уфа», узнал «Спорт-Экспресс» из видеоролика, который башкирский клуб опубликовал на своем официальном Youtube-канале. На записи, посвященной сборам команды в кипрской Айя-Напе, «в числе прочего запечатлены моменты с беговой работой футболистов, а также их поход на пляж в компании главного тренера команды Вадима Есеева», сообщает спортиздание и предлагает смотреть новый выпуск «Дневников сборов».