Фото: Гульфия Акулова В Уфе 12 эвакуированных из обрушившегося дома поместят в пункт временного содержания Фото: Гульфия Акулова

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 12 эвакуированных из обрушившегося дома жителей поместят в пункт временного содержания на Проспекте Октября, 20.

На месте происшествия побывал мэр Уфы Ульфат Мустафин. Дом, а также сохранность уцелевших конструкций, оценят специалисты. В настоящее время они работают на месте, после чего будет решена судьба дома. Как пояснили агентству «Башинформ» в мэрии, дом не был признан аварийным.

Как сообщало агентство, сегодня утром в двухэтажном доме по улице Пекинская произошел хлопок газа, обрушилась стена. Есть пострадавшие.