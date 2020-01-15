В Уфе 12 эвакуированных из обрушившегося дома поместят в пункт временного содержания
В Уфе 12 эвакуированных из обрушившегося дома поместят в пункт временного содержания Фото: Гульфия Акулова
УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе 12 эвакуированных из обрушившегося дома жителей поместят в пункт временного содержания на Проспекте Октября, 20.
На месте происшествия побывал мэр Уфы Ульфат Мустафин. Дом, а также сохранность уцелевших конструкций, оценят специалисты. В настоящее время они работают на месте, после чего будет решена судьба дома. Как пояснили агентству «Башинформ» в мэрии, дом не был признан аварийным.
Как сообщало агентство, сегодня утром в двухэтажном доме по улице Пекинская произошел хлопок газа, обрушилась стена. Есть пострадавшие.