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В Башкирии многодетные семьи смогут получить 250 тысяч рублей взамен земельных участков

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии многодетные семьи смогут получить 250 тысяч рублей взамен земельных участков Фото: Валерий Шахов

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Граждане с тремя и более детьми, с ребенком-инвалидом, имеющие право на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, смогут получить вместо земли единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании депутаты республиканского парламента.

«Компенсация будет предоставляться только с согласия самих граждан, то есть будет право выбора: земля или деньги, – прокомментировал председатель Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Мера предложена для удобства льготников. В ряде муниципалитетов есть сложности с выделением участков, обеспечением инфраструктуры соответствующих территорий».

Люди зачастую получают землю не там, где им хотелось бы, лишены возможности комфортного проживания на своем участке, отметил спикер. Многие не хотят связываться со строительством дома или не имеют такой финансовой возможности либо в принципе предпочитают городскую квартиру загородному дому.

«Для таких категорий граждан денежная выплата была бы предпочтительнее участка. Принятие соответствующего закона даст им такую возможность», — пояснил Константин Толкачев.

Теги: многодетные семьи
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